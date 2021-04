Champions, Cristiano Ronaldo futuro alla Juve: assolutamente incerto, mercato

Casa Juventus – dagli ultimi avvistamenti in campo sul campione Cristiano Ronaldo, il futuro alla Juve risulta decisamente incerto. Il portoghese è nervoso in questo finale di stagione, sul campo lo dimostra ai suoi tifosi in diversi modi. Una Champions abbandonata dopo la sconfitta con il Porto. Un mercato oramai alle porte toccato profondamente dalla pandemia, con abbassamenti di costi e privo di ‘promesse’ di ivestimenti. Un nervosismo per Cristiano Ronaldo, palese agli occhi di tutti.

Cristiano Ronaldo, futuro alla Juve: una rabbia ingiustificata?

Cr7 non può nascondere la sua sofferenza e nervosismo manifestando il tutto sui campi, con atteggiamenti visibili anche ai compagni di squadra. Ricordiamo ad esempio, il ‘lancio della maglia’ al termine del match di Juventus-Genoa. Conosciamo bene Cr7 e il suo livello di professionalità nel gioco, tanto da avere supposto una rabbia quasi ingiustificata: 37 partite stagionali e 32 gol, 25 di questi in campionato in 27 match disputati.

La concretezza dei suoi dubbi si riflettono unicamente sulle possibilità di indossare ancora la maglia bianconera l’anno a venire, una garanzia che ad oggi non sembra più avere stretta nelle mani.

Nessun club sul mercato disposto a pagare tale cartellino

Il futuro alla Juve del portoghese Cristiano Ronaldo oggi risulta incerto. Quel che il giocatore desidera è non essere ‘costretto’ a restare in squadra per mancanza di alternative. Ricordiamo l’alta somma di ingaggio pretesa da quest’ultimo per un eventuale spostamento o rinnovo, a quanto pare nessun club è disposto a pagare il cartellino corrispondendo di un tale stipendio. Dinanzi a tale situazione, il periodo pandemico sicuramente non aiuta.