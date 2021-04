Fausto Pari: “Zaccagni al Napoli? Hanno altro a cui pensare”

Il nome di Mattia Zaccagni sarà sicuramente tra i più caldi dell’estate. Mentre qualche mese fa sembrava ormai essere promesso sposo del Napoli, adesso l’operazione appare più difficile per il club partenopeo. Fausto Pari, agente del giocatore dell’Hellas Verona, è recentemente intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss con parole che sembrano allontanare il suo assistito da Napoli:

“Domande non me ne faccio anche perché per quanto riguarda il mercato adesso sembra essere tutto un po’ fermo. Ora come ora non vorrei essere nei panni di Giuntoli. Il DS del Napoli ha parecchie cose a cui pensare come ad esempio chi sarà il prossimo allenatore, e anche la situazione finanziaria legata al Covid. Ogni società in questo momento ha altri pensieri”. Ed infine ha sottolineato: “Vogliono capire come andrà a finire la stagione e quale competizione giocheranno l’anno prossimo”.

Zaccagni Napoli, passa tutto per la Champions?

Sono proprio le ultime dichiarazioni a mettere in allarme il popolo partenopeo, la qualificazione alla prossima Champions League rimane molto serrata a otto giornate dalla fine, e risulta difficile pronosticare chi tra Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Roma rimarrà esclusa dalla prossima edizione. Certo è che se proprio il Napoli dovesse rimanere escluso la trattativa per il gioiellino dell’Hellas si complicherebbe ulteriormente. Inoltre secondo recenti indiscrezioni il giovane centrocampista vorrebbe vestire rossonero la prossima stagione, anche se per adesso non ci sarebbe stato alcun contatto tra lui ed il Milan.