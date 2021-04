Juventus, gol all’Atalanta sul mercato: ecco cosa sta succedendo

La Juventus domani affronterà l’Atalanta nel big match della 31esima giornata di Serie A, ma i bianconeri sembrano aver messo a segno già un gol contro la formazione di Gian Piero Gasperini.

Juventus, idea Gosens

Oramai tutte le squadre stanno cominciando a valutare le migliori opzioni per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Man mano che il campionato volge al termine vanno ad aumentare, non solo, molte squadre sfruttano ogni momento per avviare nuove trattative di mercato. Domani la Juventus affronterà l’Atalanta, tra le due compagini c’è in palio il terzo posto. La Juve, al momento è in terza posizione, i bergamaschi al quarto posto con un solo punto di differenza. La sfida di domani è quindi decisiva.

La Juventus però cerca di mettere a segno un altro tipo di gol ai bergamaschi: portare Gosens a Torino. A dare la notizia è Tuttosport, il 26enne tedesco, grazie alle sue prestazioni ha incuriosito molte società e la Juve domani avrà modo di osservare ancora meglio il giocatore. Il terzino sinistro piace molto alla dirigenza della Vecchia Signora e ad Andrea Pirlo, sarebbe un buon investimento in vista del prossimo anno. La Juve prova a rivoluzionare un po’ la rosa e ad aggiungere al proprio organico elementi di valore.