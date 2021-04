Milan, due difensori inaspettati per la prossima stagione

Il Milan è una delle società più attive sul mercato e, considerando i buoni risultati, è anche un mercato produttivo quello messo a segno fino ad oggi da Maldini e il resto dello staff. Per la prossima stagione, quando i rossoneri avranno più impegni ed obiettivi, l’organico di Pioli dovrà essere ben fornito. Per la difesa, reparto essenziale, è previsto l’arrivo, o meglio il ritorno, di due difensori.

Milan, tornano due difensori: Caldara e Conti

Andrea Conti, di proprietà rossonera, al momento in forza al Parma, età 27, riprenderà il volo per San Siro per sostenere la rete difensiva del Milan. A causa della situazione monetaria compromessa che i club continuano ad attraversare per la crisi sanitaria da coronavirus, questo tipo di formule sembrano quelle essenziali per bilanciare i rispettivi conti. Stesso discorso per il rientro di Mattia Caldara.

Caldara è in prestito all’Atalanta, età 26, non verrà riscattato, e il Milan sembra non avere intenzione di piazzarlo sul mercato, ma di reinserirlo nel progetto di Pioli dalla prossima stagione. L’ultima parola comunque spetta al tecnico rossonero che valuterà seriamente la continuità di entrambi i professionisti durante la sessione estiva di mercato. In ogni caso, con due difensori del genere, non avrebbe senso cercare altre soluzioni sul mercato.