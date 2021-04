Milan, il piano per la difesa di Maldini per la prossima stagione

Il Milan ha guidato il campionato per tutta la prima parte della stagione, facendosi poi beffare dall’Inter nel girone di ritorno. I rossoneri sono molto vicini alla qualificazione alla prossima Champions League e la società, per essere competitiva al punto giusto, sta mettendo a punto un piano per migliorare il proprio organico. Pensando alla difesa, Maldini ha già le idee chiare.

Milan, la difesa per la stagione 2021/22

La prima mossa sarà quella di riscattare Fikayo Tomori dal Chelsea. La dirigenza rossonera intende chiudere l’acquisizione definitiva del difensore 23enne che, dal suo arrivo a gennaio, non ha saltato una sola partita e sta dimostrando grande affidabilità (9 partite in Serie A , 4 in Europa League). Per Stefano Pioli è insostituibile l’inglese. L’unica grana è quella del prezzo del riscatto: 28 milioni di euro. Il Milan dovrà impegnarsi perché Tomori, a quanto pare, li vale tutti.

Il Milan si prepara anche al rientro di Mattia Caldara, attualmente in prestito all’Atalanta. A quanto pare la società bergamasca non ha intenzione di riscattare il giovane difensore al quale è fissata l’opzione di acquisto. Il giocatore non interessa alla Dea che ha deciso di farlo rientrare al Milan e potrebbe entrare a far parte dello staff la prossima stagione se non arriva un’offerta interessante.