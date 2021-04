Inter, secondo il CIES è tra le ultime in Europa: i nuovi dati

L’Osservatorio Calcistico ha stilato la classifica dedicata ai calciatori Under 21 schierati dai club europei. Tra le varie sorprese, assistiamo a quella che Inter e Lazio risultano essere tra le ultime squadre. Milan e Verona le migliori italiane. I dettagli.

Inter, male nella classifica d ei migliori Under 21

Il CIES ha pubblicato la classifica dei migliori giocatori Under 21, sia a livello europeo dei Top 5 campionati d’Europa che per singolo campionato. Nella classifica europea la migliore squadra è il Borussia Dortmund, con 28,5% del tempo giocato da parte degli Under 21. In Italia la situazione non è positiva, anzi. Il team migliore è il Verona, con 11,7% di minutaggio affidato ai giovani. In seconda posizione c’è il Cagliari. Il Milan è in terza posizione, poteva guidare la classifica, ma in tanti hanno compiuto 21 anni quest’anno, quindi sono out dalla classifica. L’Inter, da questo punto di vista, è una delle squadre peggiori. Insieme ai nerazzurri figura anche la formazione di Simone Inzaghi. Lazio e Inter non hanno schierato nemmeno un Under 21 nella stagione 2020-2021 e vincono l’infelice primato di club con l’età media più alta: 29,4 anni per la squadra di Inzaghi, 28,6 quella di Conte. L’Italia sembra essere “vecchia” anche da questo punto di vista, la Germania, come sempre, insegna. C’è da elogiare squadre come Verona e Cagliari che sono diventate degli ottimi vivai.