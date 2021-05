Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa: un campione a parametro zero

La Juventus potrebbe mettere a segno un gran colpo nel prossimo frangente di calciomercato. La società bianconera segue già da un po’ il giocatore che si libera a fine stagione dal suo attuale club, oltre alle qualità, a Torino potrebbero usufruire anche del parametro zero. Un colpaccio!

Calciomercato Juventus, Georgino Wijnaldum ad un passo

Georgino Wijnaldum è un giocatore del Liverpool, classe 1990, che può essere schierato sulla fascia sinistra o destra, ma anche al centro e addirittura come trequartista. E’ dotato di un tiro potente ed è rapidissimo nell’uno contro uno. È in grado di calciare buoni cross ed è anche un discreto colpitore di testa. Un giocatore completo che darebbe qualità al centrocampo della Vecchia Signora. L’indiscrezione arriva dalla Spagna, Georgino in realtà era vicino al Barcellona ma, secondo le indiscrezioni riportate da El Mundo Deportivo, è saltato tutto.

La Juventus ha provato a portare a Torino l’olandese già diverse volte, senza mai trovare l’intesa giusta, il Liverpool non ha mai permesso che il centrocampista abbandonasse l’Inghilterra. Adesso che il contratto è vicino alla scadenza, giugno 2021, sarà tempo di aria nuova e la dirigenza piemontese non perderà tempo. I contatti sono stati già avviati, ma non sarà semplice, si prospetta una vera e propria impresa per i bianconeri, l’ex PVS e Feyenoord è molto richiesto sul mercato: Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Chelsea sono solo alcuni dei club interessati.