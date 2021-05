Calciomercato Milan, primo acquisto fatto: ecco il nuovo portiere

Il Milan e Gigi Donnarumma sembrano non aver trovato l’intesa giusta e definitiva e, molto probabilmente non verrà trovata. A circa un mese dalla scadenza del contratto le due parti non hanno raggiunto una trattativa di rinnovo. Le voci di un addio sono sempre più intese e nelle ultime ore sembra certo anche il primo acquisto del Milan, il portiere. Il calciomercato Milan si apre così, con una notizia clamorosa il giorno dopo la qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Milan, primo acquisto fatto: arriva Maignan

Il primo acquisto fatto del Milan è il portiere. Mike Maignan, portiere del Lille, sarà eventuale sostituto di Gianluigi Donnarumma. Ebbene, la notizia degli ultimi minuti afferma che il portiere francese sarà presto un nuovo giocatore rossonero. Si aspetta soltanto l’annuncio dell’ufficialità che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. L’indiscrezione arriva da Daniele Longo, attraverso un cinguettio su Twitter. Il giornalista ed esperto di mercato ha pubblicato un post in cui spiega che il matrimonio Maignan-Milan è ormai cosa fatta.

Il portiere dovrebbe arrivare a Milanello con un contratto da 3 milioni di euro a stagione; con il club di via Aldo Rossi che dovrebbe versare nelle casse del Lille 13-14 milioni di euro per acquistare Mike a titolo definitivo.