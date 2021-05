Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso chi sarà il nuovo portiere

La Roma non si ferma, veloce come un treno prepara già il prossimo calciomercato. La società giallorossa, su indicazione del suo nuovo tecnico, ha individuato quale potrebbe essere il nuovo portiere. L’addio a Pau Lopez è inevitabile e vicino, la necessità di un estremo difensore di qualità ha spinto Mou a guardare lontano.

Calciomercato Roma, si lavora per Romero

Il nuovo allenatore della Roma è a Londra, ma lavora a stretto contatto con il dirigente giallorosso Tiago Pinto, e il prossimo obiettivo è il portiere. Secondo le indiscrezioni riportare da Telegraph, i due avrebbero già individuato il nuovo giocatore: Sergio Romero del Manchester United. Così come riferito dal tabloid inglese, il portiere piace così tanto a Mourinho che avrebbe cercato di portarlo già al Tottenham ad agosto del 2020.

L’estremo difensore quest’estate è in scadenza il contratto con il Manchester United e, molto probabilmente, lascerà i Red Devils dopo essere stato messo sempre più in disparte nel progetto di Solskjaer. In porta all’Old Trafford si vede soprattutto De Gea e Dean Henderson. La Roma approfitterà della scadenza il 30 giugno 2021 per aggiudicarsi il portiere classe 1987. Romero non sarebbe nuovo alla Serie A, è stato il portiere della Sampdoria dal 2011 al 2013 e nella stagione 2014-2015.