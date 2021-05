Napoli, ecco il nuovo allenatore: Sercio Conceiçao!

La delusione per la mancata qualificazione in Champions League è ancora forte in casa Napoli. Gattuso avrebbe voluto consegnare al suo successore una squadra pronta a giocarsela nella massima competizione europea. Purtroppo la partita con il Verona, invece, ha segnato la disfatta degli azzurri. Nella serata di ieri, inoltre, è arrivato il tweet del presidente De Laurentiis in cui annunciava l’addio del tecnico calabrese. In questi giorni si sono fatti moltissimi nomi su chi potesse sedersi all’ombra del Veusvio, ma finalmente sembra essere arrivati ad una conclusione: Sergio Conceiçao, allenatore del Porto.

Napoli, Sergio Conceiçao atteso in Italia

Una notizia che arriva dopo una serie di indiscrezioni arrivate negli scorsi giorni. Sergio Conceiçao sarà il nuovo allenatore del Napoli ed è atteso in Italia nei prossimi giorni, come rivelato anche dal Corriere dello Sport. La Serie A, quindi, farà la conoscenza di un nuovo allenatore portoghese, dopo l’arrivo di Fonseca alla Roma la scorsa stagione e di Mourinho, sempre ai giallorossi, prendendo il posto del connazionale. Il tecnico portoghese, 46 anni, ha chiuso al secondo posto in campionato ed è conosciuto da molti per aver battuto la Juventus in Champions League. Conceição torna in Italia, dove ha giocato con Lazio, Parma e Inter. È in panchina da sei anni e questa è la sua prima esperienza italiana.

Ora è chiamato a rifondare il Napoli dopo l’era Gattuso, terminata con la cocente delusione della non qualificazione alla prossima Champions. Su di lui c’è anche la Lazio, anche se l’interesse dei biancocelesti al momento è più timido: se non dovesse arrivare il rinnovo di Inzaghi, infatti, la prima scelta di Lotito sarebbe proprio Gattuso.