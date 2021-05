Fulmine a ciel sereno: dopo Conte anche un big pronto all’addio!

Situazione delicata in casa neroazzurra. Dopo l’addio improvviso di Conte, l’atmosfera in casa Inter si sta facendo pesante. Molti i calciatori a congedarsi dal mister tramite post Instagram: Lukaku, Bastoni e Hakimi su tutti. Proprio quest’ultimo sembrerebbe essere oggetto del desiderio di almeno 3 top club europei.

Hakimi, freccia marocchina

L’esterno destro è arrivato all’Inter dal Real Madrid quest’estate per 40 milioni di euro. Investimento importante per le casse neroazzurre – oltre ad essere stato l’unico – ma che ha dato i suoi frutti. L’esterno si è rivelato un uomo chiave nella conquista del diciannovesimo scudetto a suon di gol e assist. Lo score finale, infatti, recita: 7 gol e 8 assist in campionato. E le prestazioni di Hakimi hanno attirato su di lui i riflettori di molte big europee, su tutte Bayern Monaco, Manchester City e PSG. Proprio la società parigina sembrerebbe essere pronta ad offrire all’Inter 60 milioni di euro cash, tutti e subito. Soldi che potrebbero essere una boccata d’ossigeno per rimpolpare le casse neroazzurre. Ma occhio ai tifosi. Già ieri, dopo le prime avvisaglie di addio da Conte, c’è stata una contestazione. Vendere un big come Hakimi potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso.

Inter, chi sulla panchina

Conte ormai è storia. Ma chi prenderà il suo posto? Tutto sembrerebbe portare a Allegri, uomo che ha sostituito – e alla grande – Conte anche alla Juve, continuando il ciclo vincente dei bianconeri. Pare ci sia stata anche una cena ieri fra Marotta e Max, e oggi dovrebbe esserci un secondo incontro. Per lui l’Inter è pronta a mettere sul piatto un triennale a 10 milioni netti. Sfumato Inzaghi, che ha rinnovato ieri fino al 2024 con la Lazio, le alternative valide sono: Mihajlovic, Conceição (già all’Inter come calciatore dal 2001 al 2003) e Paulo Fonseca. Per quest’Inter sembrerebbe non esserci un momento di pace. Dopo la vittoria dello scudetto l’addio di Conte e, a quanto pare, anche di qualche big, con Hakimi primo indiziato.