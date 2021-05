Inter, attenzione al Real Madrid: gli spagnoli pronti a portare via l’attaccante

L’Inter ha gli occhi addosso da tutta Europa. Dopo la grandiosa stagione, che a breve volgerà al termine, tanti i club sono interessati ai giocatori nerazzurri. Molti dell’organico gestito da Antonio Conte sono finiti nel mirino di tante società. In Spagna il più quotato e desiderato è Lautaro Martinez. Dopo i tentativi del Barcellona, arriva anche il Real Madrid.

Inter, il Real Madrid ci prova con Lautaro Martinez

Il Real Madrid è pronto a fare pazzie pur di portare via Lautaro Martinez da Milano. L’attaccante argentino è stato uno dei protagonisti della cavalcata dell’Inter verso lo scudetto. L’ex del Racing Club è protagonista di un buon numero di prestazioni che lo hanno collocato tra le priorità anche del Barcellona. Il giocatore ha mostrato così tante buone prestazioni durante il corso di questa stagione, con all’attivo 17 gol e 9 assist nelle 44 partite giocate, che anche il club delle Merengues lo vuole.

A riportare la notizia è Cadena COPE, fonte secondo la quale è già in corso una trattativa tra Real Madrid e Lautaro Martínez in modo che quest’ultimo che diventi un nuovo giocatore dei Blancos. Comunque, non ci sono ancora contatti certi tra i bianchi e l’Inter su questa possibilità. Lautaro Martinez è legato alla società nerazzurra fino al 2023.