Juventus, addio a Buffon: la dirigenza ha già nel mirino il nuovo portiere

L’addio improvviso di Gigi Buffon ha spiazzato tutti, così come anche la dirigenza bianconera. Mentre l’attenzione è tutta dedicata al futuro del portierone che non ha intenzione di smettere ma di trovare esperienze stimanti altrove, la Juve cerca il sostituto.

Juventus, il portiere argentino stuzzica i bianconeri

L’addio a Buffon è vicino, la Vecchia Signora ha bisogno di un nuovo portiere. La dirigenza bianconera non perde tempo e con l’affare Donnarumma non più sicuro, il mirino si è spostato su Emiliano Martinez. Il portiere argentino, classe 1992, ha disputato una grande stagione con l’Aston Villa, quest’anno. Al momento è uno dei migliori numeri 1 del campionato ed entrando anche nel giro della nazionale.

Non è un’operazione semplice da mettere a segno per la Juve, l’Aston Villa chiede almeno 30 milioni per il suo portiere. I bianconeri, però, sono alla ricerca di profili interessanti lontano dalle solite logiche italiane. L’ex Arsenal ha tutto quel che serve per essere primo portiere in club come la Juventus. Martinez è affidabile, ha esperienza, ha forza fisica, statura, personalità, bravura coi piedi e nelle uscite, ma soprattutto solidità tra i pali. Il valore attuale del 28enne è di 25 milioni di euro, ma la seconda squadra di Birmingham ne chiede almeno 30.

Sul portiere dell’Aston Villa c’è anche il Manchester United, la dirigenza della Vecchia Signora dovrà fare molta attenzione e soprattutto anticipare i tempi. I Red Devils perderanno Sergio Romero e sarà necessario avere un sostituto tra i pali dell’Old Trafford.