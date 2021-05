Juventus, ecco i 3 allenatori in corsa per la panchina: non solo Zidane

La Juventus, con il futuro ancora in bilico, si avvia a giocare l’ultima gara di campionato, in scena al Dall’Ara domenica 23 maggio. Contro si ritroverà un Bologna con i giochi già fatti, ma che dà sempre filo da torcere a tutti gli avversari. In attesa dell’ultima di Serie A, che decreterà il futuro delle altre due squadre che andranno in Champions tra Napoli, Juventus e Milan, i bianconeri pensano anche al prossimo allenatore. In corsa ci sono 3 tecnici.

Juventus, spunta anche Mihajlovic per la panchina

L’addio ad Andrea Pirlo è sicuro, la società della Vecchia Signora ha in lista diversi allenatori per mettere in scena un nuovo progetto che partirà il mese di giugno. Il sogno resta Zinedine Zidane, il francese non è certo che continui ad allenare il Real Madrid, a Torino faranno di tutto per portarlo in panchina se dovesse lasciare Madrid. Ma senza avere certezze per Zidane, la Juve va anche oltre e, in lista, ci sarebbe anche Simone Inzaghi che, a quanto pare, non rinnoverà con la Lazio. Non sono nuove le voci di un suo avvicinamento ai piemontesi. Tutto dipende anche da Lotito che ancora non si è espresso sul futuro della panchina biancoceleste.

Mentre gli altri due tecnici non sono nomi nuovi vicini alla Juventus, la vera novità è quella che di un possibile arrivo di Sinisa Mihajlovic. Così come riporta anche Corriere dello Sport. L’allenatore serbo saluterà il Bologna domenica, proprio dopo la gara contro la Juve.

Infine, il nome più quotato negli ultimi mesi, Massimiliano Allegri, sembra invece lontano dalla sua ex società, il tecnico toscano è tornato sul mercato e sicuramente non gli mancheranno offerte. Il ritorno alla Juventus, però, non è scontato.