Juventus, si apre la pista per aggiudicarsi il fantasista: bianconeri all’attacco

La Juventus ha puntato Houssem Aouar già da diverso tempo, ma l’operazione sembrava impossibile, il Lione non dava speranze. Nelle ultime ore sembra essersi aperto uno spiraglio che avvicina il centrocampista alla Juve che non perderà occasione e proverà a portare l’algerino a Torino.

Juventus, occasione vicina per Aouar

Il talentuoso fantasista del Lione è tutt’ora l’osservato speciale dei bianconeri. Il giocatore ha espresso la volontà di avere possibilità altrove, visto che il tecnico del club francese gli concede poco spazio. Nell’ultima conferenza stampa l’allenatore del Lione ha aperto le porte a tutti coloro che sono interessati ad Aouar: “Se vorrà partire proveremo ad accontentarlo come abbiamo fatto in questi anni con tutti gli altri giocatori. Per tutti coloro che avevano bisogno di nuove sfide. Se le offerte non corrispondono alle nostre richieste rimarrà a Lione e saremo contenti”.

Dopo le parole del tecnico la Juventus si precipiterà per trovare l’intesa, ma ciò che adesso preoccupa sono i rapporti tesi tra Aulas e Agnelli hanno complicato le questione. Il presidente del club francese, in particolare, lo scorso 22 aprile aveva detto a L’Equipe di essersi sentito tradito dal presidente bianconero riguardo alla questione Superlega. La Juve, comunque, non ha intenzione di abbandonare la pista.