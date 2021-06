L’Inter accelera per il post Hakimi!

L’esterno marocchino Hakimi è ai saluti. Dopo una sola, fantastica stagione, è pronto all’addio. La società neroazzurra non lo cede per motivazioni tecniche – anzi – bensì per necessità di liquidità. Da Parigi arriverà un assegno di 68 milioni più 5 di bonus. Che, alla fine, sono anche pochi per un esterno con le sue qualità e il suo passaporto (classe 1998). Arrivato a Milano dal Real Madrid l’anno scorso per 40 milioni di euro, Achraf è stato uno dei protagonisti della cavalcata neroazzurra. La delusione dei tifosi è forte e resta l’amaro in bocca al calcio italiano per aver perso uno dei migliori interpreti a livello mondiale del ruolo. Per sostituirlo l’Inter sta preparando la prima offerta per Bellerin dell’Arsenal.

Bellerin sarebbe il preferito di Marotta e Ausilio per varie motivazioni. Innanzitutto l’età. Lo spagnolo è classe 1995, più giovane degli altri nomi proposti (Lazzari 1993, Zappacosta 1992, Florenzi 1991) ed arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. I Gunners sarebbero disposti a cederlo in prestito con diritto per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. In questo modo l’Inter avrebbe la possibilità di valutarlo per un anno per poi decidere sul riscatto. Hector Bellerin è all’Arsenal dal 2011, anno in cui si trasferì dalla Masia del Barcellona per una cifra vicina ai 100 mila euro. Nel frattempo ha collezionato circa 200 presenze con l’Arsenal e ora vuole salutare. A gennaio era stato valutato dalla Juve, spaventata poi dalla cifra di 25 milioni richiesta dai Gunners.

L’alternativa allo spagnolo potrebbe essere Dumfries. L’agente dell’olandese è, ovviamente, Mino Raiola e il PSV chiede una cifra vicina ai 30-35 milioni di euro per la cessione dopo il buon europeo. Soldi che l’Inter non è disposta a spendere – e non ha. Slegata da queste due operazioni potrebbe essere l’affare Zappacosta. Il calciatore è di proprietà del Chelsea ed è in scadenza 2022. Potrebbe bastare una cifra vicina ai 7-8 milioni di euro per lui. L’esterno è richiesto anche dalla Fiorentina di Commisso.