Boga-Atalanta: è tempo di trattare sul prezzo. Strada tutta in salita (40 milioni sono troppi)

Con Josip Ilicic molto probabilmente in uscita (la Lazio di Maurizio Sarri vuole il numero 72), l’Atalanta sta analizzando le possibili scelte per compensare la partenza del fantasista nerazzurro. Mettendo da parte la concreta idea di puntare su Aleksey Miranchuk garantendogli quello spazio che il primo anno è venuto a mancare tra campionato e Champions, al di là del rendimento assai positivo del russo, la società nerazzurra è ancora intenzionata a provare a portare alla propria corte l’attaccante in forza al Sassuolo Jeremie Boga. Ecco la situazione attuale tra interessamenti, richieste alte e possibili soluzioni.

Boga-Atalanta: ecco la situazione attuale della trattativa

Che l’Atalanta sia interessata all’attaccante francese non è assolutamente una sorpresa: già l’estate scorsa Boga era un giocatore richiesto in maniera esplicita da Gian Piero Gasperini, e la società provo ad analizzare tutte le attenuanti del caso. Dall’altra parte il Sassuolo vuole 40 milioni di euro, ma per i nerazzurri si tratta di una cifra troppo alta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Dea potrebbe inserire qualche bonus (o contropartita tecnica) per riuscire a convincere i neroverdi a cedere lo stesso Boga alle richieste bergamasche. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane di calciomercato.