Calciomercato: sono 4 le squadre sul giovane talento dell’Inter

La società nerazzurra si prepara al grande mercato in entrata, con nuovi profili da proporre a Simoni Inzaghi per la prossima stagione. Ma non c’è solo il mercato in entrata, anche quello in uscita. Per il prossimo calciomercato sono già 4 le squadre sul giovane talento dell’Inter.

Calciomercato, sono già 4 le squadre sul giovane talento dell’Inter

Non tutti conoscono Martin Adrian Stariano Costa, uruguaiano, classe 2001, di ruolo punta centrale. Il 20enne è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e al momento appartiene alla Privamera nerazzurra. Praticamente un diamante grezzo che già diversi club europei hanno notato. Satriano è destinato a giocare con la maglia nerazzurra la sua carriera, ma non è detto che resti all’Inter, soprattutto se si tiene conto che le squadre che vogliono portarlo via da Appiano Gentile sono: il Manchester City di Pep Guardiola; il West Ham; il Tottenham e l’Arsenal.

Sembra che il destino di Martin possa dirigersi verso la Premier League, volendo, dovrebbe solo decidere dove andare. Satriano, che sta manifestando sentimenti più che positivi ai nerazzurri, è legato al club milanese fino a metà del 2024. Inoltre, ha accumulato 14 gol nei 30 impegni che ha giocato con la Primavera dell’Inter durante l’anno accademico 2020-2021. Intanto gli Spurs e i Gunners potrebbero passare in vantaggio per il buon vecchio Martin, mentre Toffees e Hammers non gettano la spugna in una gara che sembra esaltante. Sarà un dei giovani talenti che le squadre inglesi si contenderanno nelle prossime settimane, ma Martin potrebbe anche continuare a sognare di giocare a San Siro, così come prevede il suo attuale contratto.