Clamorosa indiscrezione dal portogallo, Cristiano Ronaldo tratta il rinnovo! Ecco le info

Dopo l’eliminazione da Euro2020, Cristiano Ronaldo si gode le meritate vacanze. Una stagione difficile condita da record individuali, conquistati anche nella competizione itinerante per le nazionali. Ora, però, tutti vogliono sapere il suo futuro. I milioni di fan del lusitano sono in ansia per capire che sorte spetterà a CR7, se resterà in bianconero o si accaserà in una nuova squadra. Su quest’ultima opzione si fanno insistenti i rumors che lo vogliono in Francia, precisamente al PSG. Nelle ultime ore sembra esserci una nuova indiscrezione proveniente dal Portogallo che vedrebbe ancora Ronaldo alla Juventus.

Cristiano Ronaldo alla Juventus fino al 2023

Dal Portogallo, precisamente dall’emittente televisiva TVI, arriva una clamorosa notizia riguardante Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che ha iniziato in queste ore le proprie vacanze dopo Euro2020 e sul cui futuro permangono parecchi dubbi, starebbe trattando il rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2023.

La notizia di TVI, emittente iberico, parte comunque dalla volontà di CR7 di lasciare la Juventus dopo 3 anni. Nelle scorse settimane tramite l’agente Jorge Mendes avrebbe, però, trovato chiusa la porta del Real Madrid, così come quella del Manchester United e per il momento del PSG. In particolar i Red Devils starebbero facendo all-in su Sancho, mentre per la squadra francese bisogna capire quale sarà il futuro di Mbappè. Viste le difficoltà nel trovare una exit strategy, sarebbe così nata questa nuova possibilità a cui starebbe lavorando lo stesso Jorge Mendes. Nello specifico, complici i problemi della Juventus nel pagare i 31 milioni netti del suo stipendio, le parti starebbero lavorando al prolungamento di un anno, fino al 2023, con la possibilità di spalmare su due stagioni l’attuale accordo economico.

Un accordo che farebbe felice le due parti, anche se CR7 gradirebbe cambiare aria, specialmente dopo l’ultima stagione con la gestione Pirlo. Chissà però che Ronaldo non ritrovi la serenità a Torino, dopo un momento di crisi che lo ha visto comunque a livelli altissimi