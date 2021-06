Dal primo goal di Gosens alla convocazione di Pessina: quante soddisfazioni in casa Atalanta

L’inizio degli Europei sta portando grandissime soddisfazioni in casa Atalanta, specialmente dopo quello che è successo nelle ultime 24 ore. Da una parte il primo goal in Nazionale di Robin Gosens dopo aver disputato una stagione fantastica sulla fascia sinistra nerazzurra (arrivando anche in doppia cifra) alla convocazione definitiva del trequartista orobico Matteo Pessina, vista l’assenza di Sensi per infortunio, e così il numero 32 atalantino farà parte del gruppo azzurro guidato da Roberto Mancini. Ecco la soddisfazione della società bergamasca tramite sia un comunicato sul proprio sito ufficiale che su Instagram.

Il goal di Gosens e l’esordio di Pessina: la soddisfazione in casa Atalanta

Su Robin: “1° gol in nazionale per @robingosens!! Congrats on your 1st international goal, Robin!!”

Sulla convocazione di Matteo Pessina: “Come riportato dal sito ufficiale dell’UEFA, Matteo Pessina è stato inserito nella lista dei 26 convocati del ct dell’Italia Roberto Mancini e farà così parte della spedizione azzurra per gli Europei 2020 insieme all’altro atalantino Rafael Toloi. Pessina, dopo la prima selezione, era rimasto comunque aggregato alla Nazionale ed è subentrato nella lista dei 26 all’infortunato Stefano Sensi. Gli Azzurri sono stati inseriti nel Gruppo A, con Galles, Svizzera e Turchia. L’esordio l’11 giugno allo stadio Olimpico di Roma contro la Turchia”.