De Paul-Atalanta, cosa c’è di concreto sul centrocampista dell’Udinese?

Con il campionato praticamente alle porte è giunto il momento di pensare solo ed esclusivamente a quell’argomento che, indipendentemente dalla situazione, non manca mai all’appello: il calciomercato estivo. Si pensa al futuro, ma di fronte a tantissime voci ciò che è realmente concreto si conta sulle dita di una mano. In casa Atalanta c’è veramente da essere soddisfatti per quello dimostrato tra campionato e coppa (nonostante il secondo posto sfumato all’ultima giornata contro il MIlan e la finale di Coppa Italia mancata con la Juventus), e tra i tanti nomi che sono usciti fuori c’è un volto tanto conosciuto quanto citato: il centrocampista in forza all’Udinese Rodrigo De Paul. Bufala? Oppure c’è qualcosa sotto? Ecco la situazione attuale.

De Paul-Atalanta: la situazione

Secondo quanto risulta dalle ultime indiscrezioni, il giocatore è finito nel mirino dell’Atalanta (così come altri 6/7 profili), ma le possibilità che De Paul arrivi a Bergamo sono assolutamente minime. Motivazioni? Il prezzo del cartellino troppo alto per gli standard nerazzurri e una concorrenza dove oltre alla Dea e al Milan c’è anche l’Atletico Madrid. Certo, può accadere veramente di tutto in questa sessione, ma dall’altra parte i bergamaschi cercheranno di arrivare al famoso “salto di qualità” in una maniera completamente diversa.