Donnarumma-Psg: è fatta!

Nel giro di poche ore sembra essersi concretizzata la trattativa tra Donnarumma e il Psg.

La situazione del portierone di Castellammare di Stabia si stava complicando sempre più dal momento del mancato rinnovo con il Milan. Infatti Mino Raiola aveva ricevuto tanti apprezzamenti per il suo assistito ma nessuna richiesta concreta. Ma oggi il Psg, privo di una effettiva concorrenza per il giocatore, ha deciso di affondare il colpo intavolando una trattativa lampo con il giocatore ex-Milan. E poco importa che tra i pali dei parigini ci sia già un certo Keylor Navas.

La volontà di Raiola sarebbe stata molto probabilmente quella di aspettare un’ offerta concreta da parte della Juventus. Dall’altra parte il suo assistito voleva vedere il suo futuro già delineato prima dell’inizio degli Europei.

Donnarumma-Psg: le cifre della trattativa

Salvo sorprese nei prossimi giorni la trattativa andrà in porto. Già nella mattinata di oggi sarebbe attesa una delegazione del Psg a Coverciano affinché Donnarumma possa svolgere al più presto le visite mediche. L’ufficialità potrebbe arrivare già nella giornata di mercoledì. Per il portiere della nazionale italiana è pronto un contratto d’oro, si parlerebbe di un accordo intorno ai 12 milioni di euro netti a stagione per cinque anni. A Raiola andrebbero circa 20 milioni di euro per le commissioni.