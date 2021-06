La dirigenza nerazzurra procede a vele spiegate sul calciomercato. A pochi giorni dal via ufficiale al mercato estivo 2021, novità all’Inter, ecco il colpo in difesa: arriva il peruviano del Velez Sarsfiel.

Inter, ecco il colpo in difesa: arriva il peruviano Luis Abram

La società di Via Porta Nuova intensifica la forza del proprio organico, allo stesso tempo fa anche attenzione anche all’aspetto economico per i nuovi arrivi. L’ultimo colpo potrebbe mettersi a segno con un difensore a parametro zero direttamente dall’Argentina. Il giocatore, Luis Abram, classe 1996, è un difensore centrale e tra le tante squadre che sono intenzionate ad inserirlo nel proprio organico, ha scelto l’Inter. Secondo Ángel Paul Flores, Luis Abram arriverà all’Inter, preferendo i campioni d’Italia ad altri progetti come Celta de Vigo o Valencia.

L’Inter ha però imposto una condizione per l’arrivo del difensore centrale peruviano in Italia. Il giocatore ha bisogno di esperienza in Europa prima di poter competere con i difensori della squadra nerazzurra per un posto da titolare. Dovrà lavorare molto sotto la guida di Simone Inzaghi e dei preparatori di Appiano Gentile che lo aiuteranno a rientrare nei parametri del calcio italiano. Luis Abram è anche un giocatore della Nazionale peruviana, con la quale conta già numerose presenze. Veste i colori biancoazzurri del Club Atlético Vélez Sarsfield, società calcistica che milita nella Prima Divisione del campionato argentino. Abram è cresciuto in Perù, dove ha iniziato nella società del Club Sporting Cristal, passando poi in Argentina all’età di 22 anni. Grazie alle sue qualità tecniche e quanto dimostrato, il centrale è stato preso di mira da tante società europee, tra queste l’Inter.