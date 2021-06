Il mercato estivo è alle porte, si muove anche l’Inter, Inzaghi chiede giocatori di qualità, arriva il classe 2000 per il centrocampo nerazzurro. La società lombarda non ha intenzione di perdere i ritmi in campionato, i rinforzi a Inzaghi continuano ad arrivare, adesso tocca trattare per Raspadori.

Inter, Inzaghi chiede giocatori di qualità: arriva Raspadori

La nuova Inter di Simone Inzaghi vuole avere centrocampisti di qualità che accompagnino alla meglio Romelu Lukaku in attacco. Tra i profili più adatti nella lista, c’è il nome di Giacomo Raspadori che, a quanto pare è uno dei prescelti per indossare la maglia dell’Inter. Non sarà semplice portare l’assist-man ad Appiano Gentile. L’operazione di ingresso di Raspadori all’Inter dipende dalle uscite che si avranno dall’ambiente neroazzurro. La malferma salute economica dell’Inter, che ha portato a dover mettere sul mercato giocatori importanti come Achraf Hakimi o Lautaro Martínez, non consente ai campioni d’Italia di effettuare grandi operazioni economiche.

Il Sassuolo è disposto alla vendita, ma le offerte dovranno rispondere alle richieste della società. Ausilio e Marotta stanno cercando di mettere in atto la strategia migliore per prelevare il giocatore dai neroverdi, che purtroppo perderanno diversi giocatori importanti quest’anno. Al momento Giacomo Rapsadori è impegnato con la Nazionale italiana agli Europei, al suo rientro si cercherà di capire il futuro. Intanto la società di Via Porta Nuova prova a far rientrare cash nelle casse dell’Inter, poi porterà nuove forze alla corte di Simone Inzaghi, sicuramente il profilo di Raspadori sarà uno dei primi obiettivi nerazzurri nelle prossime settimane di mercato.