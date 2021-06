Il mercato estivo entra sempre più nel vivo, e a Milano fanno sul serio per Jordi Alba, l’Inter ha tre opzioni per prelevarlo dal Barça. La società nerazzurra ha intenzione di portare lo spagnolo ad Appiano Gentile e rinforzare la rosa con uno tra i migliori giocatori al mondo.

Jordi Alba, l’Inter ha tre opzioni per prelevarlo dal Barça

All’Inter sono consapevoli dell’importanza di rafforzare la fascia sinistra e per portare l’esterno mancino a Simone Inzaghi, la società campione d’Italia starebbe ideando la formula del baratto per l’ex Valencia. Milan Skriniar, Lautaro Martínez o Marcelo Brozovic potrebbero essere usati come pezzi di scambio. La notizia arriva direttamente dalla prima pagina di Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo.

I nerazzurri hanno puntato ad Alba perché rafforzerebbe di più la corsia mancina della rete difensiva. Nello specifico, la proposta dell’Inter prevederebbe l’inserimento di uno di questi tre pezzi: Milan Skriniar (26 anni) , Lautaro Martínez (23 anni) o Marcelo Brozovic (28 anni). E’ risaputo che i catalani abbiano puntato Lautaro Martinez già da anni, ma anche fino a qualche settimana fa hanno provato l’approccio. La trattativa potrebbe andare in porto proprio grazie all’argentino. Tra le varie opzioni, resta anche quella dello scambio, la più plausibile, ma anche la più utilizzata in seguito alle conseguenze economiche provocati dal coronavirus.

Al momento il giocatore è impegnato con la Nazionale spagnola per gli Europei, ma agenti e società stanno lavorando intensamente per il futuro. Le prossime settimane saranno decisive e l’Inter potrebbe mettere a segno un gran colpo di mercato con il campione blaugrana.