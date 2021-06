Juventus, arrivano le prime cinque cessioni: i nomi

E’ questione di ore, il mercato estivo, tanto atteso, è alle porte: giovedì 1 luglio si parte ufficialmente. Anche a Torino ci saranno molte novità, alla Juventus arrivano le prime cinque cessioni. Gli addii aiuteranno le casse bianconere, ma soprattutto saranno utili per portare nuovi rinforzi all’organico di Max Allegri.

Juventus, arrivano le prime cinque cessioni

La lista sembra lunga, i nomi più sicuri, almeno per come riporta Gazzetta dello Sport, sono cinque: Merih Demiral; Aaron Ramsey, De Sciglio, Daniele Rugani e Frabotta. La società della Vecchia Signora non avrà problemi a piazzarli sul mercato, le pretendenti per ognuno di loro sono tante.

Se a Merih Demiral i corteggiatori non mancano (Atalanta, Roma, Everton e Leicester), Aaron Ramsey insiste per tornare al suo vecchio Arsenal. Ma c’è anche Rugani, oggetto di sondaggi da parte di Fiorentina, Bologna, Genoa, Besiktas e Betis. Per Frabotta è sfida tra Genoa e Atalanta, mentre De Sciglio è seguito da Everton e Villareal.

L’addio a questi giocatori aiuterà le casse bianconere a far entrare nuovi profili alla Continassa. A Torino si lavora per rinforzare l’organico con Manuel Locatelli, nei prossimi giorni potrebbero definirsi gli ultimi dettagli. Alla Juventus si dovrà definire anche il futuro degli attaccanti: Paulo Dybala, che sembra vicino al rinnovo; Cristiano Ronaldo, sempre più verso l’addio. Ad Allegri a quel punto servirà un attaccante e le idee non mancano. Si pensa a Mauro Icardi, ma anche a Dusan Vlahovic e Gabriel Jesus.