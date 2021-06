CR7 è vicino all’addio alla Vecchia Signora, una notizia che circola già da un po’ ed è sempre più reale. Intanto a Torino si pensa anche con chi sostituire l’attaccante portoghese, tra l’altro una scelta non semplice. Alla Juventus il dopo Ronaldo ha tre nomi, le opzioni per Allegri sono diverse. C’è solo da scegliere e capire quale opzione potrebbe sostituire alla meglio Ronaldo.

Juventus, il dopo Ronaldo ha tre nomi

A quanto pare, se Cristiano Ronaldo andasse via dalla Juventus sono tre i profili che i bianconeri starebbero già valutando per sostituirlo. Secondo Tuttosport, in pole position c’è il gioiello della Fiorentina: Dusam Vlahovic. Il giocatore serbo non è semplice da prelevare, a Firenze c’è Commisso che non consentirà facilmente il passaggio. Segue poi Mauro Icardi del Paris Saint-Germain; scelta con scambio, quindi vantaggiosa dal lato economico. Infine c’è Gabriel Jesus, bomber in uscita dal Manchester City.

Tra le tre opzioni il profilo che piace di più ad Allegri è quello di Vlahovic, la Juventus avrebbe piacere di mettere a segno il doppio colpo Locatelli-Vlahovic. Il prezzo del serbo è abbastanza alto, inoltre c’è anche da convincere il presidente dei Viola. Di certo non dispiace Gabriel Jesus, top player della Premier League che ha dimostrato grandi qualità, soprattutto molto duttile, perché possibile da schierare in diverse posizioni e risulta devastante in fase offensiva.

Infine ci sarebbe anche il profilo di Mauro Icardi, una scelta che andrebbe a defilarsi nel caso Cristiano Ronaldo decidesse di passare al Paris Saint-Germain, andrebbe a definirsi una specie di scambio.