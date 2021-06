Juventus, Ramsey vuole la Juve: stand by Locatelli, blocco mercato?

Juventus, Aaron Ramsey centrocampista gallese ed ex Arsenal, secondo i media britannici sembra avere un unico obiettivo, restare alla Juve e continuare a indossare la maglia bianconera. Questo, dopo avere espressamente desiderato lasciare la società a seguito delle due stagioni da incubo. Oggi sembra avere cambiato idea e desidera giocarsi le sue carte con il nuovo ct Massimiliano Allegri, ma è ancora tutto da decidere.

Juventus, Ramsey: presente grazie ad Allegri?

Aaron Ramsey vuole giocare tutte le sue carte e farsi rivalsa nel calcio italiano, il tutto puntando sul nuovo ct Max Allegri. Dopo l’eliminazione dall’Europeo 2020 il centrocampista sarà presente per gli allenamenti alla Continassa, dopo alcune voci che lo davano vicino a un accordo con l’Everton o in ritiro in Premier League. Secondo Sky Sports UK Ramsey ha cambiato le carte in tavola sul suo futuro alla Juve dopo l’arrivo di Allegri, il gallese vuole essere allenato dall’allenatore livornese.

Una rivincita nel calcio italiano

Il centrocampista gallese desidera prendersi una rivincita in questo percorso calcistico in Italia. Desidera farlo grazie all’aiuto del ct Allegri, onorando il suo contratto in scadenza al 2023. Qualora Aaron decidesse di restare definitivamente, il mercato subirebbe un blocco, sia dal punto di vista economico che tattico. I suoi 7 milioni di euro netti a stagione rendono difficile la cessione, bloccando anche altre opzioni in entrata: ovvero Locatelli.