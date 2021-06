La Juve ha messo Saul Niguez nel mirino. L’indiscrezione apparsa oggi su Tuttosport e diffusa da Mundo Deportivo, è di quelle sensazionali. Secondo il noto quotidiano spagnolo l’Atletico Madrid, fresco vincitore della Liga, ha necessità di fare cassa a causa della crisi economica. E la Vecchia Signora, che intende tornare ai massimi livelli, avrebbe messo gli occhi sul gioiello della società iberica.

Juve Saul nel mirino: i prezzi

Per Federico Cherubini (che ha sostituito Fabio Paratici all’interno dell’organigramma della Juve), non sarà facile strappare il giocatore ai Colchoneros. La trattativa, sin dalle battute iniziali, si preannuncia ardua a causa delle cifre enormi che contraddistinguono l’affare. Il centrocampista, ha firmato un contratto sino al 2026 con una clausola rescissoria da 150 milioni di €. Il club di Madrid, pur di avere liquidità per ovviare alla propria situazione finanzia non certo florida, potrebbe accontentarsi di 80 milioni di €. Prezzo non indifferente anche per i bianconeri, che negli ultimi anni hanno chiuso i loro bilanci pesantemente in rosso. Ma la dirigenza è ben consapevole che, per tornare ad avere la continuità di risultati che ha caratterizzato la prima gestione di Max Allegri, occorre mettere insieme una rosa competitiva. Altro nodo da sciogliere è quello legato all’ingaggio: il giocatore, infatti, guadagna circa 8 milioni di € a stagione. Inoltre sulle tracce di Saul, oltre alla Juve, ci sarebbero i soliti top club europei: Chelsea, Bayern Monaco e Chelsea, in base alla notizia, avrebbero sondato timidamente il terreno. Tuttavia, secondo i media spagnoli, sarebbero i torinesi e gli inglesi del Manchester United, ad avere maggiori chance di concludere.