L’Atalanta vuole chiudere per Tomiyasu: trattativa ben avviata (ma c’è un nodo). La situazione

In casa Atalanta c’è veramente da essere soddisfatti per quello dimostrato tra campionato e coppa (nonostante il secondo posto sfumato all’ultima giornata contro il MIlan e la finale di Coppa Italia mancata con la Juventus), ma ora la priorità, in questo momento, è quella di rinforzare a tutti i costi la squadra in ogni reparto. Occorre puntellare un ruolo alla volta, e in pole position c’è il difensore giapponese Takehiro Tomiyasu del Bologna: pedina che l’Atalanta stessa tenterà in tutti i modi di prendere. Ecco la situazione attuale della trattativa tra la società bergamasca, il giocatore e la squadra emiliana.

Tomiyasu-Atalanta: la situazione del difensore rossoblu

Tra i tanti nomi, Tomiyasu è il giocatore che l’Atalanta vuole a tutti i costi portare alla propria corte. L’accordo con il giocatore è già stato raggiunto, ma l’unico nodo rimane il prezzo del cartellino. La cifra si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma visto che ci sono ancora in ballo quei 15 milioni per l’acquisto di Barrow: contesto che porterebbe il valore del giapponese suoi 10 milioni di euro. Nonostante in questo momento la trattativa è ben avviata (dove la fumata bianca è dietro l’angolo), staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.