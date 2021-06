In seguito ad una grande stagione con la maglia del Sassuolo, Manuel Locatelli sta disputando un Europeo di tutto rispetto. Dopo la doppietta contro la Svizzera, le pretendenti per l’ex Milan sono aumentate. Adesso per Locatelli in corsa anche il Borussia Dortmund.

Locatelli, in corsa anche il Borussia Dortmund

Gli Europei sono sempre una vetrina sensazionale, soprattutto quando si parla di impatto di alcuni calciatori in vista del mercato. In questa occasione, è il momento di valutare l’enorme potenziale che Manuel Locatelli (23 anni) che si sta esibendo con l’Italia di Roberto Mancini. Senza dubbio questo giovane talento è diventato una delle forze trainanti della Nazionale azzurra, squadra in corsa per il titolo. L’Italia, infatti, nella fase a gironi ha chiuso con 3 vittorie su 3, prima in classifica a punteggio pieno.

Tra i protagonisti di questi successi c’è indubbiamente Manuel Locatelli. Ecco perché Juventus, da tempo, segue le orme di un centrocampista che si sta chiaramente distinguendo tra le fila del Sassuolo . I bianconeri sono in pole position per subentrare alla trattativa che porterebbe al suo trasferimento alla Vecchia Signora già nella finestra di mercato di questa estate 2021.

I piani della Juve, che ha chiesto Manuel Locatelli alla società emiliana su desiderio di Max Allegri, potrebbero essere interrotti dai tedeschi del Dortmund. Il Borussia, infatti, ha puntato il classe 1998 e ha intenzione di portarlo in Germania per la prossima stagione. I tedeschi proveranno ad ingaggiare Locatelli nelle prossime settimane, anche se i bianconeri non hanno intenzione di lasciarsi scappare Manuel, giocatore che inseguono già da diversi mesi.