Il mercato estivo inizia a promettere già grandi sorprese, secondo una delle ultime indiscrezioni, Mauro Icardi è al centro di uno scambio tra PSG-Juve-Real Madrid. L’attaccante argentino, in forza al club parigino, è ai margini del progetto già da un po’, il suo addio è sempre più vicino, la Juve potrebbe essere il suo futuro.

Quella che potrebbe capitare quest’estate è una novità mai vista nel calciomercato. In seguito alla partenza di Sergio Agüero e Memphis Depay verso l’FC Barcellona, rispettivamente da Manchester City e Lione, i vertici europei vogliono rafforzare l’attacco. I Citizens sono interessati ad acquistare Harry Kane del Tottenham. Mentre il Real Madrid continua a pressare per appropriarsi di Kylian Mbappé ed Erling Haaland. Ma questa estate il prolifico attaccante francese potrebbe lasciare Parigi insieme ad un altro attaccante: Mauro Icardi.

Lo scambio partirebbe proprio con quest’ultimo: Mauro Icardi potrebbe essere pedina di scambio che porterebbe Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain. Questo scambio diventa fattibile soltanto se Mbappé parte alla volta di Madrid. Il club francese avrebbe modo di mettere in atto lo scambio con la Vecchia Signora se Kylian decidesse di andare al Real Madrid. La Juventus, d’altra parte, sembra molto interessata allo scambio, soprattutto dal punto di vista economico. Mauro Icardi non potrebbe essere che felice, non solo di tornare in Italia dove è stato uno dei migliori giocatori della Serie A, ai tempi in cui indossava la maglia dell’Inter, anche per essere al centro di un progetto.