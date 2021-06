La società di via Aldo Rossi continua a fare mercato, nelle prossime settimane al Milan ancora giocatori in uscita, ma entrano 50 milioni di euro. Movimenti di mercato che spingono i tifosi a pensare che quei soldi andranno spesi per novità importanti.

Il Milan è tornato a splendere nella stagione 2020/21, la qualificazione alla prossima Champions League ha cambiato le carte in tavola. La dirigenza rossonera si è messa a lavoro per rendere l’organico de il sette volte vincitore della coppa dalle lunghe orecchie, competitiva fin da subito il prossimo anno.

A quanto pare, così come riporta Gazzetta dello Sport, i transalpini stanno accelerando un’operazione di uscita di cui farebbero parte fino a quattro possibili giocatori. Ovvero: Jens Petter Hauge (21 anni), Samu Castillejo (26 anni), Rafael Leao (22 anni) e Rade Krunic (27 anni). Con l’addio a questi quattro rossoneri, il Milan incasserebbe almeno 50 milioni di euro nelle proprie casse. Con questi soldi Paolo Maldini e il suo staff proveranno a rinforzare i vari reparti con giocatori di “spessore”. Nelle ultime ore si è parlato del possibile arrivo di Philippe Coutinho e James Rodriguez.

James Rodriguez, colombiano in forza all’Everon, è in uscita dalla società inglese e potrebbe approdare in rossonero per fare da trequartista alla formazione di Stefano Pioli. per rimpiazzare Hakan Calhanoglu che ha lasciato. Per rinforzare l’attacco potrebbe l’idea è quella di Coutinho, che al Barcellona non riesce a trovare lo spazio che desidera. Due operazioni importanti, anche dal punto di vista economico e l’addio ai quattro sopracitati potrebbe essere di vero aiuto.