Il passaggio di Hakan Calhanoglu dal Milan all’Inter ha destabilizzato un po’ l’ambiente. Adesso la società del Diavolo dovrà trovare un sostituto del suo, oramai ex, numero 10. Sono già a lavoro al Milan, il dopo Calhanoglu ha già un nome.

Milan, il dopo Calhanoglu ha già un nome, anzi due

L’Inter, con la perdita inaspettata ed indesiderata di un giocatore come Christian Eriksen, è corso subito ai ripari e ha approfittato della “lentezza” del Milan nella trattativa di rinnovo ad Hakan Calhanoglu. Il problema adesso è passato nelle mani dei rossoneri, che dovranno trovare un giusto sostituto del turco, titolarissimo nella formazione di Stefano Pioli. Adesso i rossoneri devono ribaltare la situazione con l’ingaggio di un nuovo trequartista. Il Chelsea, club con cui il Milan ha avuto rapporti nelle ultime stagioni, può essere d’aiuto. Secondo come riportato anche su Calciomercato, i rossoneri avrebbero puntato ad Hakim Ziyech, 28 anni, marocchino centrocampista del Chelsea.

Dalla sua parte il club italiano avrebbe la poca fiducia che il tecnico dei Blues ha nel giocatore, in quanto gli ha concesso sempre poco spazio. Il problema che potrebbe presentarsi è quello dello stipendio, a Londra viene strapagato il giocatore. Paolo Maldini ha già avviato trattativa con il club. Nel caso in cui gli uomini di Stefano Pioli non riuscissero a chiudere l’ingaggio del centrocampista del Chelsea, l’obiettivo del Milan si sposterebbe in Spagna, dove al Real Madrid c’è un giocatore che non aspetta altro che fiducia e spazio: Dani Ceballos, spagnolo, 24 anni, del Real Madrid ma in prestito all’Arsenal che però non ha intenzione di riscattarlo.