Ospina è seguito, ma non ha firmato per l’Atalanta (e occhio al nome di Mattia Perin)

Il valzer dell’Atalanta sul mercato si sta facendo molto interessante tra voci e trattative da sbloccare al più presto. Con Pierluigi Gollini che sta valutando seriamente il suo trasferimento alla Lazio di Maurizio Sarri, i nerazzurri tentano di correre ai ripari analizzando un vasto numero di profili adatti alla causa orobica. In pole position è sempre presente Juan Musso dell’Udinese (valutato 30 milioni di euro), ma nelle ultime ore è circolato il nome dell’estremo difensore in forza al Napoli Ospina, e secondo quanto sottolineato da TeleA, addirittura il colombiano ha addirittura già firmato per la società bergamasca. Ecco la situazione attuale per quanto concerne lo stesso Ospina e l’Atalanta.

Ospina-Atalanta: il colombiano è sotto osservazione (e non è l’unico)

Da quello che risulta da fonti interne, l’Atalanta sta osservando in maniera accurata Ospina, ma non risulta che il colombiano abbia firmato per i nerazzurri. Sul giocatore azzurro è tutto da valutare, anche se un nome tanto interessante quanto poco citato e allo stesso tempo nel mirino della società bergamasca è Mattia Perin: profilo già allenato da Gian Piero Gasperini e che verrebbe alla corte orobica senza tante pretese (soprattutto economiche). Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.