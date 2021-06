Quale sarà il futuro di Josip Ilicic? La cessione (in Italia) è molto più di una teoria. Ecco i dettagli

Dopo una stagione di alti e bassi, il fantasista dell’Atalanta Josip Ilicic è di fronte ad un bivio. Lo sloveno dopo 4 anni sembra arrivato al capolinea per quanto concerne il suo ciclo a Bergamo: un percorso che lo hanno portato ad essere uno dei giocatori nerazzurri più forti di sempre, dove l’amore del popolo orobico lo ha sempre sostenuto (specialmente nei momenti più difficili come l’anno scorso). Ora però serve prendere una decisione: rimanere alla Dea in un ruolo completamente diverso, ma allo stesso tempo importante o andare altrove e ritornare ad essere protagonista? La cessione è molto più di una ipotesi. Ecco chi sono le squadre interessate allo stesso Ilicic.

La situazione di Ilicic tra Atalanta e interessamenti

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, su Ilicic ci sono due squadre italiane fortemente interessate al giocatore. Al dettaglio parliamo sia del Milan che della Lazio: da una parte ci sono i rossoneri che hanno bisogno di un giocatore tanto talentuoso quanto esperto; dall’altra i biancocelesti che, con il probabile arrivo di Maurizio Sarri in panchina, vogliono ambire a traguardi molto più ambiziosi. Poi c’è l’Atalanta che lo considera ancora un giocatore importante, ma la decisione finale spetta solo e soltanto allo sloveno.