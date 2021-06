Tutti vogliono il “Cuti” Romero, ma l’Atalanta vuole blindarlo (con tanto di rinnovo)

Non a caso è stato eletto come miglior difensore della stagione 2020/2021, ma la paura di perderlo è più forte di tutti gli onori che gli sono stati attribuiti per quello mostrato in campo. Il “Cuti” Cristian Romero è sicuramente uno dei crac più riusciti negli ultimi anni in casa Atalanta: un giocatore tanto grintoso quanto decisivo, dalla grande capacità di risollevare l’intero reparto difensivo nerazzurro (dopo annate passate a fare il bello e il cattivo tempo). Tutto molto interessante, anche se ora serve pensare al futuro e allo stesso tempo blindare il numero 17 orobico dopo il riscatto anticipato a 16 milioni di euro dalla Juventus. Analizziamo la situazione tra interessamenti e cifre.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Manchester United ha messo gli occhi proprio su Romero, proponendo all’Atalanta 45 milioni di euro (il doppio di quanto la Dea abbia speso per comprarlo dai bianconeri), ma la priorità della società bergamasca è un’altra. Al di là che il valore del “Cuti” potrebbe salire ancora, l’obiettivo dei nerazzurri è quello di trattenerlo: per Gian Piero Gasperini è inamovibile, la retroguardia senza di lui fa molta fatica del previsto, e si prospetta un bel rinnovo a lungo termine per farlo rimanere alla corte orobica.