Novità interessante per il calciomercato Inter: Perisic al centro di uno scambio che porterebbe a Milano un giocatore di qualità in vista della nuova stagione.

Calciomercato Inter, Perisic al centro di uno scambio

L’Inter continua ad essere una delle squadre più attive in questo mercato estivo. L’obiettivo di rinforzare la propria rosa è già a buon punto. Mentre la partenza di Hakimi verso il Paris Saint-Germain ha lasciato un gran vuoto sulla corsia destra, Marotta e Ausilio stanno cercando un buon sostituto per colmare questa assenza. Intanto spunta un’altra novità: Ivan Perisic, 32 anni, a breve potrebbe dire addio alla maglia nerazzurra. Il croato è al centro di uno scambio.

Di recente è spuntato il nome di Keita Baldé, attaccante senegalese di 26 anni che appartiene al Monaco che è stato ceduto in prestito alla Sampdoria la scorsa stagione, con la quale ha giocato 25 partite segnando fino ad oggi 2 gol. Il senegalese potrebbe entrare in uno scambio con Ivan Perisic. Il giocatore è già stato all’Inter, nella stagione 2018/2019, per poi lasciare e andare di nuovo da I Rossi e i Bianchi. Keita Baldé è un giocatore che Simone Inzaghi conosce bene, i due hanno lavorato insieme alla Lazio. L’attaccante piace molto al neo tecnico nerazzurro che ha chiesto alla società di muoversi per farlo trasferire a Milano per la prossima stagione. La Samp non ha pagato il diritto di riscatto al Monaco a fine stagione, imposto a 10 milioni di euro, quindi l’attaccante ha fatto rientro in Francia, ma a breve potrebbe fare le valige per tornare in Italia.