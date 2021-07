Sempre frenetico il calciomercato Milan, altri due acquisti in arrivo nell’organico di Stefano Pioli. Quest’anno si fa sul serio al club di Via Aldo Rossi, tornare in Champions League è importante e puntare allo scudetto, ancora una volta, è essenziale. I rossoneri hanno intenzione di disputare una grande stagione, per farlo è necessario avere gli elementi giusti.

Calciomercato Milan, altri due acquisti in arrivo: Sabitzer e Brandt

Al Milan non sono disposti a gettare la spugna per Marcel Sabitzer. Il centrocampista, che difende i colori dell’RB Lipsia, ha molto talento in reparto offensiva, aiuterebbe molto nel progetto di Pioli. La sua clausola rescissoria è di 50 milioni di euro, mentre le richieste finanziarie del Lipsia rimarrebbero a 20 milioni di euro. Non c’è da perdere troppo tempo, il 27enne austriaco sta deliziando anche Roma e Borussia Dortmund. Il Milan ha le ore contate per portare al termine la trattativa. Le due parti stanno cercando la strategia giusta per il trasferimento del giocatore.

C’è poi un altro nome: Julian Brandt. Il 25enne tedesco, attualmente in forza al Borussia Dortmund è un altro degli acquisti a cui lavorano a Milano. Maldini e il suo staff hanno preso di mira il tedesco già da un po’ e inserirlo nella rosa lombarda è una buona soluzione. Di ruolo ala, dispone di buona tecnica ed è molto veloce. Oltre a essere un buon crossatore, spesso viene spesso schierato anche come mezzaala. Ore calde in Via Aldo Rossi, due trattative importanti che potrebbero essere chiuse nel breve termine.