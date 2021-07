Calciomercato Milan, arriva James Rodriguez: i dettagli

Sempre più nel vivo il calciomercato Milan, arriva James Rodriguez, sempre più vicino ai rossoneri nelle ultime ore. La società lavora costantemente per portare il colombiano a Milanello.

Calciomercato Milan, arriva James Rodriguez

Legato nei giorni scorsi al Milan sotto forma di un possibile acquisto estivo, oggi nuovi dettagli sull’operazione che porterebbe il centrocampista in Serie A. L’ex Real Madrid, arrivato in Premier League, presso la società dei Toffees appena un anno fa, è già verso l’addio. A quanto pare il colombiano non ha trovato quello che stava cercando nel club calcistico di Liverpool e adesso è pronto a nuove esperienze. Sembra che la nuova esperienza professionale del colombiano sia in Serie A.

Diverse nelle ultime settimane le possibili destinazioni di Rodriguez, ma negli ultimi giorni è stato accostato al club di Via Aldo Rossi, dove Maldini sembra voler fare di tutto per aggiudicarsi il trequartista. James Rodriguez andrebbe a sostituire Hakan Calhanoglu che ha detto addio ai rossoneri due settimane fa. Intanto la squadra rossonera, che cerca di formare una rosa interessante in vista del suo ritorno in Champions League e solo pochi giorni fa era legata anche a Philippe Coutinho che si era offerto dal suo ambiente, oggi vede più vicino il sudamericano. A rinforzare il passaggio del giocatore dall’Everton al Milan è il quotidiano sportivo spagnolo As. Secondo la notizia, il giocatore della Tricolore presto approderà in Italia per giocare a San Siro, con il Milan pronto a pagare 10 milioni di euro, con un contratto biennale che avrebbe scadenza nel giugno del 2024 e uno stipendio di 6 milioni a stagione.