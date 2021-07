Trascorse due settimane dall’inizio del mercato estivo, nessun nuovo arrivo a Milanello. Nonostante su muova con cautela il calciomercato Milan, i rossoneri sono vicini al centravanti del Tottenham. Questa è una delle ultime indiscrezioni vicino all’ambiente rossonero.

Calciomercato Milan, i rossoneri vicini al centravanti del Tottenham

Maldini e il suo staff sono ancora alla ricerca del giusto sostituto di Hakan Calhanoglu, non semplice da rimpiazzare. Dalle ultime notizie sembra che la società lombarda stia trattando con gli Spurs per Dele Alli, calciatore inglese ma di origini nigeriane. L’ex MK Dons è un classe 1996, è di natura un centrocampista con il vizio del gol; riesce a ricoprire bene entrambe le zone del campo. Proprio le caratteristiche che cercano a Milano per rinforzare l’organico di mister Pioli.

Autore di due gol e cinque assist nella passata stagione con il Tottenham Hotspur, dove ha cessato di essere il regista, Dele Alli potrebbe essere un protagonista inaspettato del mercato estivo. Ha giocato 27 partite con gli Spurs, perdendo però risalto nell’ultimo periodo. Cambiare aria e cercare nuove esperienze stimolanti, sarebbe l’ideale per il 25enne inglese. Dele Alli resta un obiettivo ambizioso che potrebbe significare un grande sforzo finanziario per il Milan. Lo sforzo economico verrebbe sicuramente ripagato, il giocatore andrebbe a sostituire alla meglio il turco che è passato ai cugini nerazzurri. Nelle prossime settimane vedremo come prenderà forma la trattativa e la strategia per portare Deli Alli a Milanello. Il valore del giocatore si aggira intorno ai 40 milioni di euro