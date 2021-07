La presentazione ufficiale è fatta, adesso testa al calciomercato Napoli, Spalletti chiede il regista svizzero per rinforzare l’organico. Il neo tecnico dei partenopei inizia a muovere i primi passi con la società per rendere il Napoli ancora più competitivo in vista della prossima stagione.

Calciomercato Napoli, Spalletti chiede il regista svizzero: Zakaria

Il nuovo Napoli targato Luciano Spaletti vuole andare al mercato per migliorare una rosa che avrebbe dovuto raggiungere la qualificazione alla UEFA Champions League senza troppe complicazioni, ma che l’intermittenza della squadra ha fatto sì che arrivassero soltanto quinti. La squadra partenopea ha puntato la mira su Dennis Zakaria, 24 anni, giocatore del Borrussia Monchengladbach, per rinforzare il nucleo, come sottolinea. Lo svizzero rescinderà il suo contratto nel 2022, e sarebbe il quarto giocatore svizzero a giocare a Napoli negli ultimi anni, dopo Blerim Dzemaili, Valon Behrami e Gohkan Inler.

L’idea di puntare su un giocatore così è grazie alle doti che dimostra e alla necessità del Napoli di rinforzare il centrocampo. Zakaria può essere impiegato come mediano e regista, molto abile a costruire il gioco, andrebbe a dare qualità e forza. La società degli Azzurri però dovrà cercare la giusta strategia per aggiudicarsi uno tra i giocatori più seguiti sul calciomercato. Non solo, il Borussia M’Gladbach valuta il suo giocatore 50 milioni di euro. Un’impresa non semplice per la società di Aurelio De Laurentiis. Intanto, in Italia, il Napoli dovrà competere con un’altra squadra per Zakaria. Un altro club molto interessato al’ex Young Boys è l’Inter, che ha puntato lo svizzero già lo scorso anno.