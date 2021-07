Arrivano i primi importanti movimenti di calciomercato Roma, arriva il sostituto di Spinazzola. Si pensa alla strategia per portare a Roma l’algerino del Borussia M’Gladbach.

Calciomercato Roma, arriva il sostituto di Spinazzola: Bensebaini

Lo Special One punta gli occhi su Ramy Bensebaini, algerino 26enne in forza alla squadra della Bundesliga. La conferma arriva anche da Sky Sport Italia. L’interesse romano è concreto e si spera di chiudere la trattativa e iniziare questo lifting all’organico giallorosso in vista della prossima stagione.

Bensebaini andrebbe a sostituire Leonardo Spinazzola che sarà fuori per circa metà della prossima stagione.

L’infortunio di Spinazzola ha spinto la dirigenza giallorossa a cercare un sostituto. Sicuramente non semplice, la fascia sinistra sembrava blindata già con l’Azzurro. Adesso è tutto da rifare, ma Bensebaini è un’ottima alternativa, l’algerino è un ottimo terzino sinistro, che può essere impiegato anche come mediano o difensore centrale.

Ramy Bansebaini è nato nel 1995 a Costantina, sulla costa dell’Algeria, ed è cresciuto nel Paradou, debuttando in prima squadra nel 2013. Negli ultimi tempi è raro che i migliori giocatori nordafricani non emergano nel campionato francese, e ciò ha reso Bansebaini oggetto dell’interesse di vari club europei. Inizia dal Lierse, per poi passare al Montepellier, fino al Rennes, squadra con cui ha vinto la Coppa di Francia. Vincitore anche della Coppa d’Africa con l’Algeria. Passa al Borussia M’Gladbach e si fa conoscere da tutta Europa. Bensebaini la scorsa stagione ha collezionato anche 7 gol in 33 partite con la squadra tedesca.