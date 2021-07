Ultimi passi di calciomercato a Milano per rinforza l’organico nerazzurro che ha iniziato la preparazione in vista della nuova stagione. L’ultima novità all’Inter, Inzaghi ha scelto per la corsia destra, Marotta è già a lavoro. La società lombarda ha intenzione di rispondere a tutte le richieste del neo allenatore per farlo lavorare al meglio ai prossimi impegni stagionali.

Inter, Inzaghi ha scelto per la corsia destra: Marotta è già a lavoro per Dumfries

La scelta dell’allenatore, per coprire la corsia destra, è Denzel Dumfries, olandese, classe 1996, difensore del PSV. Non è una novità, il difensore piace al tecnico già dai tempi della Lazio e rientrerebbe alla perfezione nel proprio progetto. Dalla sua parte, l’Inter, ha le intenzioni del giocatore: non ha stimoli o niente che lo leghino ancora al club olandese, è pronto a partire. Ciò che preoccupa è l’aspetto economico, ma Marotta è già a lavoro.

L’ad nerazzurro e il suo staff hanno già avviato trattativa d’intesa con la società del PSV Eindhoven per far arrivare il terzino destro a Milano. Marotta cerca un trasferimento in prestito con diritto di riscatto e se il club olandese dovesse aprire all’ipotesi la trattativa verrebbe chiusa in fretta. Il valore di Dimfries è di circa 20 milioni di euro, non pochi, Marotta ci prova con il prestito.

Restano aperte le altre vie, se non dovesse andare in porto il prestito con Dumfries, Marotta si sposterà a Londra, per Zappacosta. Il Chelsea non vuole lasciar andare via il giocatore a meno di 12 milioni di euro, i nerazzurri stanno ancora valutando. Infine, sembra essersi aperta un’altra strada: Serginho Dest, difensore del Barcellona. Origini americane, classe 2000.