Inter, maxi scambio in arrivo per sostituire Hakimi

Inter, maxi scambio in arrivo per sostiutire Hakimi: Nandez

L’addio di Hakimi, annunciato già da mesi per motivi economici, ha lasciato un gran vuoto, la dirigenza nerazzurra sta valutando come sostituire il marocchino. La nuova strategia è di portare Nahitan Nandez da Cagliari a Milano. Il 25enne uruguaiano ha dimostrato il suo valore nelle ultime stagioni ed è pronto a rilevare l’eredità di Hakimi.

La società lombarda per far sì che arrivi l’ex Boca Juniors ad Appiano Gentile, che vale intorno ai 30 milioni di euro, proverà a fare un maxi scambio con i sardi. In questo modo i nerazzurri andranno ad accontentare Rajia Nainggolan, che ha mostrato tanta voglia di restare in Sardegna; mentre l’Inter andrà a riempire la posizione lasciata vuota da Hakimi. Nahitan Nandez nasce come trequartista classico, bravo come regista basso davanti alla difesa, un centrocampista che ha pure mostrato una buona predisposizione a giocare sulla fascia, esterno destro o mezzala.

Nella trattativa verrà inserito anche Lucien Agoumé, 19enne centrocampista dell’Inter, tornato dal prestito allo Spezia. Agoumé ha le stesse caratteristiche di Nandez, andrebbe a sostituirlo a Cagliari, ma troppo giovane per integrare l’organico di Simone Inzaghi. I due calciatori di proprietà nerazzurra possono diventare la chiave per arrivare all’uruguaiano del Cagliari, è un’occasione di mercato sul tavolo, il tempo dirà se sarà colta oppure no. Proprio per questo, Nandez è un’occasione che non spegne le altre idee coltivate da Beppe Marotta e Piero Ausilio. In lista resta anche Hector Bellerin, il quale verrebbe di corsa a Milano, lo ha detto direttamente lui.