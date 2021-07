La società nerazzurra non arresta il mercato in entrata, dopo i vari colpi messi già a segno, sembra in arrivo quello clamoroso. L’ultima novità che si vocifera intorno all’Inter, tre uscire per favorire l’arrivo di Milinkovic-Savic. Simone Inzaghi chiede il serbo della Lazio per rendere la sua formazione ancora più competitiva.

Inter, tre uscite per favorire l’arrivo di Milinkovic-Savic

Una notizia che mette entusiasmo questa intorno all’Inter che, cercando di avviare alla partenza tre diversi giocatori, che non rientrano nei piani dell’allenatore Simone Inzaghi, andrà poi a lanciarsi verso l’ingaggio di Milinkovic-Savic. L’addio ad Hakimi, seppur una grande perdita nella propria rosa, ha aiutato la società ad intraprendere nuovi progetti. Adesso si cercherà di fare lo stesso per portare il biancoceleste a Milano.

La società come strategia cercherà di piazzare sul mercato i giocatori che non rientrano nei progetti di Inzaghi. I protagonisti di questa mossa di mercato sono: il cileno Arturo Vidal e il belga Radja Nainggolan. I due centrocampisti i cui stipendi sono rispettivamente di 6,5 milioni di euro e 4,8 milioni di euro. Infine, il terzo caso è quello del giovane centrocampista francese Lucien Agoumé, calciatore in prestito lo scorso anno allo Spezia e che non trova posto nella versione 2021-2022 della squadra lombarda. Le prossime settimane saranno decisive, Beppe Marotta e il suo staff cercheranno di mettere in atto il piano migliore per mettere a segno questo grande colpo di mercato. L’eventuale arrivo di Milinkovic-Savic, uno dei giocatori più stimati nel suo ruolo, andrebbe a dare una grande spinta al reparto centrale offensivo dell’Inter.