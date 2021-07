Paolo Maldini ha abituato tutti a grandi manovre in entrata a Milanello. Adesso che si entra nel vivo, vediamo, al Milan accelerata sul mercato estivo: diverse novità. Non solo Giroud, che ha appena firmato ed è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, ecco cosa bolle nel pentolone della società lombarda.

Oltre al 34enne arrivato dall’Arsenal, il Milan ha deciso di trattenere, ancora per un anno, Brahim Diaz dal Real Madrid. Il 21enne che ha disputato una grande stagione, resterà a Milanello con una nuova opzione di acquisto: 22 milioni di euro. Altro prestito arriverà dal Monaco: Fodé Ballo-Touré, difensore di origini senegalesi ma naturalizzato francese, classe 1997. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Lilla arriverà in Italia con un’opzione di riscatto fissata a 4,2 milioni di euro più bonus. Oltre a Giroud e Diaz, l’organico di Stefano Pioli potrebbe arricchirsi anche di un altro nome: Warren Bondo, 18 anni; il quale è stato oggetto di un’offerta da 2 milioni di euro, però, al momento, respinta dal Nancy, che sta trattando per trattenerlo in Francia. Al giocatore, che sembra molto interessato al progetto rossonero, è stato offerto un contratto triennale.

Il team lombardo sta studiando anche altri profili. Vengono citati i nomi di Marcel Sabitzer (RB Lipsia), Isco (Real Madrid), Hakim Ziyech (Chelsea) o Burak Yilmaz (Lille). Ci sono poi i nomi in uscita, il club che conta 7 Champions League in bacheca potrebbe salutare Hauge, Leao e Theo Hernandez. Questi ultimi hanno diversi club interessati e nelle prossime settimane potrebbe salutare la città italiana.