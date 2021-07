E’ già uno dei più desiderati il Numero 14 della Nazionale di Roberto Mancini. Oggi è arrivata un’offerta di 80 milioni di euro per Chiesa, la Juventus ha rifiutato.

Offerta di 80 milioni di euro per Chiesa, la Juventus rifiuta

E’ uno dei protagonisti della vittoria degli Europei della formazione Azzurra, Federico Chiesa, classe 1997, è un giocatore della Vecchia Signora arrivato con un prestito biennale dalla Fiorentina. Durante la competizione che si è appena conclusa con la vittoria degli italiani, l’attaccante è diventato subito uno dei più desiderati, ma il club piemontese non ha alcuna intenzione di perdere il suo pupillo.

Tra i grandi club europei che si sono già fatti avanti per il giocatore, risalta il Bayern Monaco con la sua mega offerta. A quanto pare la Juve non venderebbe la sua giovane perla neanche per 80 milioni di euro. Federico Chiesa è finito a Torino nel 2020, non per caso, ma perché i dirigenti bianconeri ci avevano visto lungo e sono pronti a pagare i 40 milioni di riscatto; quelli previsti dal contratto con la Viola, il prossimo anno. Con la Juve il giocatore ha già disputato 30 gare, durante le quali ha messo a segno ben 8 gol.

Il corteggiamento dei tedeschi non si placa, Chiesa è desiderio del neo tecnico Julian Nagelsmann, il quale, alla Bild, ha dichiarato: “Federico Chiesa è un giocatore fantastico. Mi piace, sono un suo grande fan. Lo conosco da anni ed è straordinario. Ha velocità, dribbling, gol… Ma sono consapevole che il prezzo che la Juventus chiede per lui è molto alto”.