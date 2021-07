Roma, è fatta per Rui Patricio: è sbarcato a Fiumicino

Nuovo portiere per la Roma, è fatta per Rui Patricio; l’estremo difensore è sbarcato a Fiumicino. Nella giornata odierna visita e firma per il portoghese.

Roma, è fatta per Rui Patricio: oggi visita e firma

La Roma ha finalmente trovato il nuovo portiere, l’uomo che andrà a difendere la porta nella prossima stagione, ricca di impegni. Il portiere portoghese ha preso il volo Tap Air Portugal 834E, il quale è decollato alle 7.30 dall’aeroporto di Lisbona ed è atterrato alle 11.15 a Fiumicino. L’ex Sporting Lisbona è partito per cominciare la sua nuova avventura in Italia. Rui Patricio è stato subito portato a Villa Stuart, qui sosterrà tutte le visite mediche di routine, importanti per l’idoneità sportiva.

Classe 1988, Rui Patricio lascerà il Wolverhamton, squadra con la quale gioca dal 2018. Una volta concluse le visite mediche, lo step successivo sarà quello della firma del contratto, quindi direzione Trigoria. Secondo le prime indiscrezioni, riportate da Corriere dello Sport, Rui Patricio dovrebbe firmare un contratto con i giallorossi della durata di tre anni. Al portiere andranno due milioni di euro a stagione.

Nel caso di firma, nelle prossime ore, Rui Patricio sarebbe ufficialmente il primo acquisto della Roma di José Mourinho. Tiago Pinto ha raggiunto l’accordo con i Wolves per 11,5 milioni di euro più bonus pagabili da luglio 2022.