Ronaldo resta o va via dalla Juventus? Ecco i dettagli

Il mercato della Juventus dipende soprattutto dal futuro di Cristiano Ronaldo. Il numero 7 portoghese è uno dei calciatori più forti del mondo e per questo si sta creando tanta attenzione sul suo futuro. Infatti, anche in occasione della presentazione della nuova dirigenza bianconera, non poteva mancare il punto della situazione su Cristiano Ronaldo. A parlarne è stato Federico Cherubini, Football director e principale uomo mercato della Juventus. Ecco di seguito la situazione.

Cristiano Ronaldo resta o va via dalla Juventus?

Il fuoriclasse portoghese è legato ai bianconeri fino al 2022, ma nei mesi scorsi, prima degli Europei, non ha chiarito quelle che saranno le sue scelte, con alcuni post sui social che hanno fatto pensare ad un possibile addio. Per ora a giudicare le parole di Federico Cherubini la situazione sembra completamente diversa: tutto tace con Cristiano Ronaldo che non ha palesato la volontà di lasciare Torino e la Juventus. Si parlava di nuove esperienze professionali come un ritorno al Manchester United o al Real Madrid, ma nelle ultime ore prende piede anche l’ipotesi di un possibile rinnovo fino al 2023. Queste le parole di Cherubini durante la conferenza stampa:

“Cristiano Ronaldo via dalla Juventus? Non abbiamo ricevuto nessun segnale riguardo un trasferimento di Ronaldo, né abbiamo lanciato alcun segnale noi. Parliamo di un giocatore che ha segnato 36 volte in 44 partite. Siamo contentissimi che, dopo il periodo di vacanza, si aggregherà alla squadra”.



Anche il presidente Andrea Agnelli è intervenuto sulla situazione Ronaldo: “È stata una delle prime operazioni che ha visto il lavoro di più aree della società. Un’operazione che ad oggi, considerando l’impatto Covid, è positiva. Faremo le valutazioni. Ogni operazione può avere anche una valenza commerciale”